Portugal começa Seis Dias Internacionais de Enduro com um sétimo lugar no Chile

A seleção portuguesa de enduro começou com um sétimo lugar a participação nos Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE), que se disputam ao longo desta semana em Viña del Mar, no Chile.A equipa portuguesa de seniores, composta por Rui Gonçalves, Luís Oliveira, Gonçalo Reis e Diogo Ventura terminou o primeiro dos seis dias de competição com o tempo de 2:48.35,370 horas, a apenas 3.25,070 minutos dos primeiros classificados, os norte-americanos. No entanto, a equipa lusa está a apenas cinco segundos dos sextos classificados, os chilenos.O primeiro dia de prova foi composto por duas voltas a um percurso com quase 144 quilómetros, com uma 'Cross Test' (especial de motocrosse) e duas 'Enduro Test' (especiais de enduro) para um total de seis troços cronometrados e quase sete horas e meia de prova.Portugal faz-se representar com três seleções. Além dos seniores masculinos, sétimos entre 17 equipas concorrentes, a equipa de juniores foi décima entre as 11 seleções em prova, com os jovens Tomás Clemente, Rodrigo Belchior e Gonçalo Sabrosa a demorarem 3:07.02,020 horas, mais 19.01,540 minutos do que os vencedores do primeiro dia, os italianos.Já a seleção feminina, que foi a revelação da edição de 2017 dos ISDE, em França, ocupa a sexta posição entre as nove participantes, com o tempo de 2:21.29,320 horas, a 18.00,900 minutos das comandantes, as australianas. A equipa portuguesa é composta por Bruna Antunes, Rita Vieira e Joana Gonçalves.O segundo dos Seis Dias Internacionais de Enduro, que conta com 445 pilotos de 30 países diferentes, desenrola-se no mesmo percurso utilizado esta segunda-feira.Em comunicado, os responsáveis da Federação de Motociclismo de Portugal alertaram para "o pó" e a "degradação do piso", que vão dificultar a vida aos pilotos na segunda jornada.Os ISDE, que são uma espécie de Jogos Olímpicos da modalidade, vão já na 93.ª edição. Portugal defende, este ano, o quarto lugar conquistado em 2017, na França.No próximo ano, a cidade algarvia de Portimão vai acolher a competição, que pela terceira vez se realiza em Portugal, depois de Coimbra em 1999 e Figueira da Foz em 2009.