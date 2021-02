Portugal recebe em maio primeira prova do Mundial de hard enduro

Portugal vai receber, entre 7 e 9 de maio, a primeira prova do campeonato mundial de hard enduro, de acordo com o calendário divulgado esta sexta-feira pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

No total, o calendário engloba oito provas, com a caravana a seguir para a Áustria, quase um mês depois da passagem pelo Porto, para a segunda ronda do mundial.

Depois de passagens por Itália e Roménia no mês de julho, o Mundial contará com provas nos Estados Unidos, Polónia e Espanha, devendo terminar na Alemanha, em 19 e 30 de outubro.

Em 2020, a prova de hard enduro prevista para Portugal foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

O hard enduro é uma disciplina do motociclismo caracterizada por ações extrema em locais iguais. É um desporto que mistura endurance (provas de longa duração) com trials (escalada de pedras) e motocrosse.

Calendário de provas:

Data País:

07 a 09 de maio Portugal.

03 a 05 de junho Áustria.

10 e 11 de julho Itália.

27 a 31 de julho Roménia.

13 a 15 de agosto Estados Unidos.

11 e 12 de setembro Polónia.

01 a 03 de outubro Espanha.

29 e 30 de outubro Alemanha.