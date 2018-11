Portugal termina Seis Dias Internacionais de Enduro na sexta posição

A seleção portuguesa de enduro terminou este sábado no sexto lugar entre 17 equipas a sua participação nos Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE), que decorreram em Viña del Mar, no Chile.No último dia de competição, reservado a uma prova de motocrosse, o destaque foi para a prestação de Luís Oliveira, que foi o quinto da classe E1. Rui Gonçalves foi 14.º em E2, enquanto Diogo Ventura foi 20.º na mesma classe. Já Gonçalo Reis terminou o derradeiro dia na 20.ª posição da classe E3.Com estes resultados, a seleção nacional assegurou o sexto lugar no Troféu Mundial, um dos melhores resultados conseguidos os ISDE, suplantados pelo quarto lugar do ano passado e de 1999.Portugal terminou com 14:12.14,340 horas, a dez minutos do quinto lugar, da Espanha, mas a 32.05,780 minutos dos vencedores, os australianos.Na competição das mulheres, a seleção nacional também foi sexta classificada, depois de perder uma posição para a França no derradeiro dia de competição. Rita Vieira, Joana Gonçalves e Bruna Antunes concluíram a prova com um total de 11:43.35,560 horas, a 1:16.41,390 horas da Austrália, que também venceu esta categoria.Entre os juniores, apenas Rodrigo Belchior chegou ao fim, pelo que Portugal ficou-se pelo 11.º e último lugar devido às penalizações averbadas pela desistência dos outros dois elementos, Tomás Clemente e Gonçalo Sobrosa.No próximo ano, a cidade algarvia de Portimão vai acolher a competição, que pela terceira vez se realiza em Portugal, depois de Coimbra em 1999 e Figueira da Foz em 2009.