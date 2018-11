Promotor do Mundial de MotoGP diz que "é difícil" voltar a Portugal antes de 2021

O promotor do Mundial de MotoGP, o espanhol Carmelo Ezpeleta, admitiu esta sexta-feira à Lusa que "é difícil" haver a possibilidade de levar o campeonato de volta a Portugal "antes de 2021".O patrão da Dorna, empresa que organiza e promove os Mundiais de MotoGP e de Superbikes, admite que há "essa vontade" por parte das autoridades portuguesas, mas, "neste momento, é muito complicado" que aconteça."Há muitos países interessados e o calendário já está completo, com 19 corridas", sublinhou Carmelo Ezpeleta, sem fechar a porta no futuro. "Temos de ver o que acontece. Sabemos desse interesse, mas ainda não há negociações formais", explicou à Lusa.No entanto, adiantou que "antes de 2021 será difícil que haja essa possibilidade", pois já há contratos assinados para os próximos anos.O Grande Prémio de Portugal de MotoGP realizou-se pela última vez em 2012, após 12 anos consecutivos no autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril.Em 2013, os promotores optaram por deixar cair Portugal e fazer entrar a Argentina no calendário mundial.