Seleção feminina termina em oitavo lugar no Trial das Nações

A seleção portuguesa feminina terminou este domingo no oitavo lugar o Trial das Nações em motociclismo, entre 11 seleções participantes, em prova que decorreu em Monza, Itália.

A equipa lusa, constituída apenas por Rita Vieira (TRRS) e Leonor Moreira (GasGas), somou 171 pontos de penalização, contra os seis da Espanha, vencedora da prova.

A Grã-Bretanha, com os mesmos seis pontos da Espanha, mas com mais 13 minutos de tempo realizado, ficou na segunda posição, seguida da Itália, com 24 pontos.

Portugal não participou este ano na competição masculina, que foi ganha pela Espanha, seguida por Itália e Grã-Bretanha, respetivamente.