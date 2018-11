Seleção portuguesa em sexto a um dia do final dos Seis Dias Internacionais de Enduro

A seleção portuguesa de enduro terminou esta sexta-feira em sexto lugar entre 17 equipas o quinto dos Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE), que se disputam até sábado em Viña del Mar, no Chile.A equipa portuguesa de seniores, que disputa a classe reservada ao Troféu Mundial e é composta por Rui Gonçalves, Luís Oliveira, Gonçalo Reis e Diogo Ventura, terminou a penúltima jornada desta competição com o tempo de 3:10.42,150 horas, ficando agora a 30.27,460 minutos da líder, a Austrália."Em termos individuais não fiquei contente com a minha prestação, porque não me habituei à mota e, sobretudo hoje, cometi alguns erros. Mas fui melhorando dia após dia. Estes foram os Seis Dias mais fáceis que fiz e já tenho oito. As especiais eram bastante técnicas, mas ficava só uma trajetória, numa espécie de carril. Em termos de seleção foi um resultado bom. Vamos ver daqui a um ano no nosso país", disse Luís Oliveira, em declarações à agência Lusa.No derradeiro dia de prova, Rui Gonçalves espera fazer uso da sua experiência de 17 épocas no Mundial de motocrosse para vencer a especial final, precisamente naquela modalidade.Já em femininos, a seleção portuguesa subiu hoje ao quinto lugar, aproveitando uma penalização sofrida pela França, que perdeu um dos seus três elementos.Bruna Antunes, Rita Vieira e Joana Gonçalves gastaram 2:39.23,370 horas para cumprir a jornada de hoje, com 273 quilómetros, estando agora a 1:14.37,860 horas da Austrália, que também lidera esta categoria."De um modo geral, estes Seis Dias correram bem. Notei que as especiais já estavam bastante estragadas quando passávamos. Mas estou contente por chegar ao quinto dia. Julgo que podia ter feito melhor, mas o cansaço não permitiu", assumiu Rita Vieira à Lusa.Entre os juniores, apenas Rodrigo Belchior chegou ao derradeiro dia da competição, pelo que as penalizações impostas pelas desistências de Tomás Clemente e Gonçalo Sabrosa atiram com a equipa nacional para o 11.º e último lugar.Este sábado disputa-se o sexto e último dia de prova, com uma especial final de motocrosse, que serve de consagração aos vencedores.Os ISDE, que são uma espécie de Jogos Olímpicos da modalidade, vão já na 93.ª edição. Portugal defende, este ano, o quarto lugar conquistado em 2017, na França.No próximo ano, a cidade algarvia de Portimão vai acolher a competição, que pela terceira vez se realiza em Portugal, depois de Coimbra em 1999 e Figueira da Foz em 2009.