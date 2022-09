Siga a corrida de Miguel Oliveira no GP de San Marino em direto

há 59 min 11:32

Moto3: vitória histórica para Dennis Foggia

A primeira corrida do dia acabou com vitória para Dennis Foggia nas Moto3. O italiano conseguiu mesmo entrar para a história da categoria, ao tornar-se no primeiro de sempre a vencer três corridas no mesmo circuito, isto depois de uma batalha a quatro com Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) e Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3), que foram 2.º, 3.º e 4.º, respetivamente.



Sergio Garcia (Gaviota GASGAS Aspar Team), o líder do Mundial à entrada desta prova, sofreu uma queda e acabou por ficar sem pontos, o que acabou por traduzir-se numa mudança de comando na tabela. O líder é agora Guevara, com mais 11 pontos do que Garcia, ao passo que Foggia é agora 3.º, a 35.