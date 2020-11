Steve Holcombe sagra-se campeão mundial de enduro em Marco de Canaveses

O piloto britânico Steve Holcombe (Beta) sagrou-se este domingo campeão mundial de enduro em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, após ser 2.º classificado na derradeira prova do campeonato.

Holcombe, que tinha quatro pontos de vantagem sobre o compatriota e colega de equipa, Brad Freeman, terminou a 43 segundos do vencedor, o espanhol Josep Garcia (KTM), mas bateu Freeman por 22 segundos, o suficiente para festejar o título.

"O meu objetivo era ser campeão da classe E2 pelo que ser campeão da geral é muito bom", frisou Holcombe.

Já Gonçalo Reis (KTM) venceu, pelo segundo ano consecutivo, a categoria Open 2 tempos, ajudando, também, ao triunfo da equipa da Federação de Motociclismo de Portugal no troféu de clubes.

"Consegui ganhar, andei sempre certinho. É sempre bom ganhar por equipas", disse Gonçalo Reis, que faz equipa com Gonçalo Sobrosa (Beta) e Ricardo Wilson (Beta).