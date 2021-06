Suzuki vence 24 Horas de Le Mans em motos

A Suzuki voltou a vencer as 24 Horas de Le Mans em motos, depois do triunfo em 2015, ao ganhar a corrida através da escuderia Yoshimura-SERT, composta pelos pilotos Gregg Black, Xavier Simeon e Sylvain Guintoli.

A equipa com um número 1 liderou praticamente toda a 44.ª edição da corrida, a primeira prova do campeonato do mundo de resistência, tendo ainda beneficiado do abandono da Yamaha número 7 da Yart, na noite de sábado, e dos problemas com a Honda número 5, detentora do título, ao longo do fim de semana.

O restante pódio foi ocupado pela Kawasaki número 11, que foi segunda, e pela BMW número 37, que terminou no terceiro lugar.