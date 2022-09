Toni Bou campeão mundial de Trial indoor pela 16.ª vez consecutiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto espanhol Toni Bou (Honda) sagrou-se esta quinta-feira campeão mundial de trial indoor pela 16.ª vez consecutiva depois de a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) ter anunciado o cancelamento da última ronda do campeonato.Em comunicado, a FIM anunciou esta manhã que a etapa prevista para o dia 21 de outubro "foi cancelada", sem avançar as razões da decisão, pelo que "a prova de Andorra de 08 de outubro será a última do campeonato".

Desta forma, Toni Bou garante, matematicamente, o título, depois de ter vencido as quatro provas já disputadas (duas em França e duas em Espanha).

Desde 2007, Toni Bou, que está prestes a completar 36 anos, soma 16 títulos e 71 vitórias na versão em pavilhão desta modalidade de motociclismo.

A estes títulos soma, ainda, 15 consecutivos na versão ao ar livre (outdoor), sendo recordista mundial.