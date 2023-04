Toni Bou vence primeiro dia do TrialGP de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto espanhol Toni Bou (Montesa) venceu este sábado o primeiro dia do TrialGP de Portugal, segunda prova do Campeonato do Mundo de Trial, que decorre na cidade de Gouveia, na Guarda.

Bou, campeão mundial em título, somou 26 pontos, menos 13 do que o compatriota Jaime Busto (GasGas), e assumiu a liderança do campeonato, com 57 pontos, mais três do que Busto.

Em terceiro lugar ficou o também espanhol Gabriel Maraelli (Montesa), com mais 18 pontos do que o vencedor, uma vez que no trial, a pontuação mede-se pelas penalizações somadas na transposição das diversas zonas de obstáculos, sendo que quem tiver menos, vence.

O também espanhol Adam Raga (TRRS) foi quarto, com 59 pontos.

Em Trial2, a vitória sorriu ao britânico Billy Green (Scorpa), depois de uma luta intensa com o compatriota Jack Peace (Sherco).

Em Trial3, o britânico George Hemingway (Beta), com 12 pontos, superou as investidas do compatriota Jamie Galloway (TRRS), que somou 15 pontos.

Em feminino, a britânica Emma Bristow (Sherco) foi a mais competitiva ao acumular 17 pontos, menos sete do que a segunda classificada, a espanhola Berta Abellan (Scorpa), piloto que venceu a etapa inaugural do Mundial, com 24 pontos.

Domingo disputa-se o segundo dia da competição.