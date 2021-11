Toprak Razgatlioglu sagra-se campeão mundial de Superbikes pela primeira vez

O piloto turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) colocou no domingo um ponto final no domínio do irlandês Jonathan Rea (Kawasaki) no Mundial de Superbikes ao sagrar-se campeão pela primeira vez na carreira.

Ao piloto turco bastou ser segundo na primeira de duas corridas do fim de semana, disputadas na Indonésia, para conquistar o título, aos 25 anos, pondo fim a um domínio de seis temporadas consecutivas de Rea.

O piloto da Kawasaki venceu também a segunda corrida, mas terminou o ano a 13 pontos do novo campeão, que ficou "sem palavras".