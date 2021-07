Tragédia no motociclismo: jovem piloto espanhol morre aos 14 anos

Mais uma tragédia no motociclismo. Hugo Millán, jovem piloto espanhol de 14 anos, morreu, este domingo, na sequência de um aparatoso acidente durante o FIM CEV Repsol, prova da European Talent Cup que se disputava em Aragão.





Lamentamos profundamente comunicar que Hugo Millán nos ha dejado. Siempre te vamos a recordar por tu sonrisa, tu gran corazón y tu profesionalidad. Descansa en paz, Hugo. Siempre vas a estar en nuestros corazones y te recordaremos así, sonriendo, como siempre. Te queremos. pic.twitter.com/erDvI4OIsk — Cuna de Campeones (@cuna_campeones) July 25, 2021

Segundo o 'AS', Millán perdeu o controlo da mota e caiu, a 13 voltas do fim, acabando por ser atropelado pelo piloto polaco Milan Leon Pawelec quando tentava sair da pista pelo seu próprio pé. Millán foi assistido no local e transportado para uma unidade de saúde que o acabaria por transferir de helicóptero para o hospital de Saragoça, onde acabou por falecer.A notícia foi confirmada pela Cuna de Campeones, equipa que Hugo Millán representava, e o evento foi suspenso pela organização.