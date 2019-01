Valentino Rossi 'namora' com as motos

A duas semanas de celebrar 40 anos, Valentino Rossi até pode andar em jejum de títulos (o último foi em 2009), mas há uma coisa que nunca perdeu e dificilmente perderá: a sua paixão pelas motos.

E o italiano, nove vezes campeão do Mundo (sete em MotoGP) leva essa paixão tão a sério que diz mesmo manter um relacionamento amoroso com as suas ‘ferramentas’ de trabalho. "Conservo todas as motos com as quais conquistei títulos. Antes de cada prova estou cerca de 45 minutos de volta delas, conversamos. É como uma saída romântica", assumiu o campeoníssimo durante uma entrevista ao talk show ‘Que horas são?’ do canal italiano RAI.

Na mesma entrevista, Rossi admitiu que mantém uma relação muito próxima com o ator Brad Pitt. "Ele é um apaixonado por motos. Está sempre a acompanhar as corridas e eu digo-lhe sempre que gostava de ser como ele, por uma série de motivos."

Numa conversa animada, Rossi lembrou ainda a profecia de uma professora que teve na juventude. "Ia sempre de moto para a escola, nunca de autocarro como os meus colegas. Chegava sempre atrasado e arranjava as mais diversas desculpas. A professora nunca gostou disso e garantia-me que nunca ganharia nada no motociclismo", revelou.