Miguel Oliveira: «Sabemos que a moto tem potencial para ser rápida nesta pista»

Depois do 5.º posto de Portimão, Miguel Oliveira volta este fim de semana à ação no Mundial de MotoGP, agora num Grande Prémio de Espanha no qual espera colher os frutos do que se viu no Algarve. Tanto pela prova no AIA, mas também a atividade do dia seguinte "Tivemos um bom evento de fortalecimento de espírito de grupo, fizemos enduro. Foi bom vê-los andar de moto e alguns deles até me impressionaram. Gostei bastante de mostrar-lhes um pouco de Portugal", assumiu o piloto português, que chega a Jérez com um objetivo claro."Chegamos aqui à procura de um resultado forte. Sabemos que a moto tem potencial para ser rápida nesta pista. Temos muitos dados e informação. Ainda assim vamos abordar este fim de semana como qualquer outro. Talvez por isso possámos ser mais rápidos mais cedo, mas isso aplica-se a todos"Miguel Oliveira abordou ainda o equilíbrio que se tem visto no Mundial e deixou a sua explicação. "Todos já começam a perceber que o resultado da corrida tem muito a ver com a qualificação. O facto de termos tantas marcas e pilotos tão próximos torna tudo mais imprevisível. Apenas depois de sexta-feira podemos entender onde estamos. Isto é o Mundial, é imprevisível e não sabemos o que esperar. Tens sempre estar satisfeito com aquilo que consegues atingir de momento"