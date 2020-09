Corrida de Miguel Oliveira no GP San Marino, em direto

- A pole position foi para o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), que a seu lado na primeira linha da grelha terá o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) e o Francês Fabio Quartararo (Yamaha).





- "Acreditamos que podemos fazer uma boa corrida, sobretudo recuperar algumas posições no arranque, fazer o nosso ritmo de corrida que não corresponde à posição em que qualificámos", assegurou o português no sábado, após a sessão de qualificação.- Depois da vitória no GP da Estíria, há três semanas, o piloto português da Red Bull KTM Tech3 procura novo lugar de destaque. Este domingo vai partir da 4.ª linha da grelha, da 12.ª posição. A terceira sessão de treinos livres foi atribulada e o piloto almadense viu-se obrigado a disputar a qualificação 1 e, depois de conseguir passá-la com distinção, acabou por não ir além do tempo mais lento da Q2. Ainda assim, foi a segunda melhor KTM, apenas um lugar atrás do espanhol Pol Espargaró, que partirá do 11º posto.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto da corrida de MotoGP do GP San marino, que se disputa a partir das 13 horas.