Miguel Oliveira quer "dar a volta" e melhorar na próxima prova de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) quer "dar a volta" e "melhorar" o 11.º lugar com que terminou o GP de São Marino no domingo passado já no próximo fim de semana, no mesmo circuito de Misano.

Em declarações divulgadas pela equipa Tech3, pela qual alinha o piloto de Almada, Miguel Oliveira mostrou-se "entusiasmado para voltar à ação outra vez no fim de semana".

"A nossa motivação é dar a volta ao resultado [do passado fim de semana] e melhorá-lo", frisou.

O piloto português diz que é preciso, sobretudo, "assegurar uma melhor posição na qualificação", o que "ajudaria bastante a conseguir um melhor lugar durante a corrida", concluiu Miguel Oliveira.

O piloto da KTM Tech3 é, atualmente, o 10.º classificado do Mundial de pilotos, com 48 pontos.