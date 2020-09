Corrida de Miguel Oliveira no GP Catalunha, em direto

12h41 - No warm up do Moto2 a moto do espanhol Augusto Fernández incendiou-se.





12h05 - Darryn Binder ganhou a corrida de Moto3.- A corrida de MotoGP vai ser disputada de 24 voltas ao traçado, num total de 111 quilómetros.- No warm up desta manhã o português registou o 15.º tempo; Fabio Quartararo foi o piloto mais rápido.- O Mundial é liderado por Andrea Dovizioso; Miguel Oliveira é 8.º, a 25 pontos do italiano.- A pole potion foi para Franco Morbidelli (Yamaha), que a seu lado na primeira linha da grelha terá Fabio Quartaro e Valentino Rossi.- "Caí na minha volta mais rápida da qualificação. Perdi um pouco de ‘feeling’ na moto durante a qualificação e isso deixou-me desapontado. A corrida vai ser difícil, mas acreditamos que andaremos perto do topo", confessou o português no final.- Oliveira perdeu tempo e dinâmica e acabou por ficar no 12º e último lugar da segunda qualificação, que ainda assim lhe garante um lugar na quarta linha da grelha, com perspetivas de lutar por uma boa classificação e muitos pontos.- O piloto português da Red Bull KTM Tech3 brilhou na terceira sessão de treinos, ao ficar com o terceiro melhor tempo combinado e apurar-se diretamente para a segunda qualificação (Q2), mas acabou por cair numa fase crucial da Q2, quando até estava a fazer uma volta rápida.- Miguel Oliveira vai partir do 12.º lugar da grelha, em Barcelona, depois de um dia de um sábado com altos e baixos.- Bom dia, seja bem-vindo à corrida de MotoGP do GP Catalunha, prova do Mundial de velocidade que conta com a participação do português Miguel Oliveira.