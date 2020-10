Corrida de Miguel Oliveira no GP Aragão, em direto

12h52 - A corrida de Moto2 está nas últimas voltas.





12h45 - Devido a questões meteorológicas as provas deste domingo arrancam uma hora depois do habitual. A corrida de MotoGP tem partida marcada para as 14 horas.- Entretanto, já se realizou a prova de Moto3, com vitória para Jaume Masià. É a segunda vitória da carreira do piloto espanhol.- No warm up desta manhã Miguel Oliveira rodou em 1.49,475 minutos (foi o 11.º tempo), com Takaaki Nakagami a ser o mais rápido.- Valentino Rossi estará ausente deste Grande Prémio por ter testado positivo à Covid-19.- Fabio Quartararo (Yamaha) sai da pole position, com Maverick Viñales (Yamaha) e Cal Crutchlow (Honda) nos outros lugares da primeira linha da grelha de partida.- "Foi uma qualificação difícil. Tivemos os mesmos problemas que na sexta-feira, mas com o pneu novo. Senti muitos problemas de tração atrás. A equipa fez algumas alterações para melhorar, mas não surtiram efeito", explicou o piloto de Almada, que admite: " qualificar tão atrás é duro ."- Miguel Oliveira vai partir apenas do 18.º lugar para o GP de Aragão , em Espanha, e por isso terá de fazer nova corrida de trás para a frente se quiser somar pontos importantes na luta pelo Mundial. A corrida tem início às 14 horas e acompanhamento em direto aqui.