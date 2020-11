Corrida de Miguel Oliveira no GP Valência, em direto

- Já esta manhã o italiano Toni Arbolino (Honda) ganhou a prova de Moto3. O líder do Mundial, Albert Arenas, abandonou precocemente a corrida e a decisão do título fica adiada para Portimão.





- A corrida de MotoGP vai disputar-se ao longo de 27 voltas, num total de 108,1 quilómetros. A pista do circuito Ricardo Tormo tem 4 quilómetros, 9 curvas para a esquerda e cinco para a direita. A reta mais longa mede 876 metros.- As atenções vão estar centradas em Joan Mir, pois o piloto da Suzuki pode sagrar-se hoje campeão do Mundo de MotoGP se for ao pódio. Mas o espanhol vai ter pela frente uma árdua tarefa, pois foi apenas 12.º na qualificação e terá de sair da quarta linha da grelha.- Franco Morbidelli vai sair da pole position. A seu lado na primeira linha da grelha o piloto italiano terá a Ducati de Jack Miller e a Honda de Takaaki Nakagami.- Já esta manhã, no warm up, o português da Red Bull KTM Tech3 foi 10.º, num treino em que Franco Morbidelli (Yamaha) foi o mais rápido.- Miguel Oliveira vai largar da 10.ª posição. O português entrou ontem na Q2, chegou a ter a pole provisória a 5 minutos do final da sessão, mas acabou por cair para o 10.º posto.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto da corrida de MotoGP do GP Valência, penúltima prova do Mundial de velocidade, que conta com a presença do português Miguel Oliveira. A corrida está marcada para as 13 horas portuguesas.