Miguel Oliveira "satisfeito com o bom trabalho desta tarde" em MotoGP

O português Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se esta sexta-feira "satisfeito" com o "bom trabalho realizado esta tarde", na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sétima prova da temporada.

O piloto de Almada, que terminou com o 14.º registo da tabela de tempos, a 0,861 segundos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati), explicou que se concentrou em "preparar a corrida de domingo".

Na conferência de imprensa virtual após os treinos livres, Miguel Oliveira mostrou-se "satisfeito" com "uma sessão da tarde muito boa".

"Senti-me bem. Fizemos um bom trabalho hoje à tarde. O nosso foco não foi fazer uma volta rápida. Amanhã [sábado] teremos chance de entrar diretamente na Q2", sublinhou o piloto da KTM, que tem estado a utilizar o mesmo quadro [chassis] que lhe valeu o segundo lugar na prova anterior, em Itália.

Ao longo das duas sessões de treinos livres de hoje, Miguel Oliveira experimentou também diferentes componentes de pneus.

"Tentámos perceber se tínhamos algo a ganhar com outro composto. De manhã usámos os médios. À tarde começámos com os macios e fizemos bons tempos. Ao nível de ritmo faltavam-me umas décimas. Mas senti-me bastante bem e resolvemos experimentar os duros e perceber se tínhamos algo a ganhar com eles, pois era mais ou menos a mesma hora e temperatura de pista que vamos ter na corrida", explicou.

O piloto luso disse ainda preferir "as condições de calor do que o frio" que o pelotão enfrentou no passado mês de setembro, altura em que se realizou a prova de 2020. Por isso, admite estar "mais relaxado do que estava naquela altura".

Para sábado estão previstas mais duas sessões de treinos livres e a qualificação para a corrida de domingo.

Miguel Oliveira chega a esta sétima prova da temporada na 10.ª posição do campeonato, com 29 pontos, depois de ter conseguido o melhor resultado da temporada na prova anterior, em Itália, que terminou na segunda posição.