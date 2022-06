Uma porta que se fecha para Miguel Oliveira: Gresini anuncia Alex Márquez

A Team Gresini, que disputa o Mundial de MotoGP com motos Ducati, anunciou este domingo a contratação do espanhol Alex Márquez para o lugar do italiano Enea Bastianini, que deve subir à equipa oficial do construtor italiano. Desta forma, fecha-se uma porta para Miguel Oliveira para 2023, já que esta formação italiana vinha sendo apontada como a mais forte candidata a receber o piloto luso que termina vínculo com a KTM no final desta época.

Alex Márquez, de 26 anos, é irmão do antigo campeão de MotoGP Marc Márquez e corria pela LCR Honda, tendo sido campeão mundial de Moto3, em 2014, e de Moto2, em 2019, somando 40 pódios, que incluem 12 vitórias. "Estou muito contente por incorporar a Gresini e ansioso por esta nova aventura", disse o piloto espanhol. Alex Márquez acrescentou que esta era "a melhor opção" que tinha, com "uma equipa que ajudou a escrever a história deste campeonato".





Ao lado de Márquez estará Fabio Di Giannantonio, que também este domingo viu confirmada a sua (já esperada) continuidade na histórica formação transalpina. Quanto a Miguel Oliveira, fechada esta porta, deverá restar a RNF Aprilia ou, em alternativa, a LCR Honda, a equipa da qual saiu Alex Márquez.