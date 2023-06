Miguel Oliveira ainda com dores no ombro esquerdo

O português Miguel Oliveira (Aprilia) viu a sua prestação nos treinos livres para o Grande Prémio de Itália de MotoGP limitada pelas dores que sente no ombro esquerdo, após queda sofrida há quase seis semanas no GP de Espanha.

Em declarações difundidas pela equipa RNF Aprilia, o piloto luso explicou que hoje foi "um dia misto", em que regressou à competição com o 20.º lugar no somatório dos tempos das primeiras duas sessões de treinos livres para esta sexta prova da temporada.

"Sabia que não podia esperar muito, cinco semanas depois da lesão que sofri no ombro. No entanto, fui bastante competitivo, considerando que durante o dia, com todas as voltas rápidas que fiz e com pneus usados, terminar a um segundo dos da frente é um grande passo para mim", sublinhou Oliveira.

Ainda assim, admite que esta posição "não é aquela" em que quer estar, mas "esta é a realidade atual" é precisa de se "adaptar".

O GP de Itália é a sexta prova do campeonato do mundo de velocidade.