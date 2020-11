A lista de vencedores do GP Portugal de MotoGP

A lista dos vencedores do Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Este domingo a vitória pertenceu a Miguel Oliveira.

2020: Miguel Oliveira (Por), KTM

2012: Casey Stoner (Aus), Honda

2011: Dani Pedrosa (Esp), Honda

2010: Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha

2009: Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha

2008: Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha

2007: Valentino Rossi (Ita), Yamaha

2006: Toni Elias (Esp), Honda

2005: Alex Barros (Bra), Honda

2004: Valentino Rossi (Ita), Yamaha

2003: Valentino Rossi (Ita), Yamaha

2002: Valentino Rossi (Ita), Yamaha

2001: Valentino Rossi (Ita), Honda

2000: Garry McCoy (Aus), Yamaha

1987: Eddie Lawson (EUA), Yamaha

- 'Ranking' por piloto:

1. Valentino Rossi (Ita) 5 vitórias

2. Jorge Lorenzo (Esp) 3

3. Eddie Lawson (EUA) 1

4. Garry McCoy (Aus) 1

Alex Barros (Bra) 1

Toni Elias (Esp) 1

Dani Pedrosa (Esp) 1

Casey Stoner (Aus) 1

Miguel Oliveira (Por) 1

NOTA: As corridas entre 2000 e 2012 foram disputadas no autódromo do Estoril, a de 1987 no circuito de Jarama, em Espanha, e a de 2020 em Portimão.

AGYR // VR

Lusa/Fim