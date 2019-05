Ainda não será desta que Dani Pedrosa começará a ajudar Miguel Oliveira e companhia

Contratado como grande aposta da KTM para desenvolver a sua RC16 na condição de piloto de testes, Dani Pedrosa tinha previsto o primeiro contacto do ano com a máquina da equipa austríaca para a próxima segunda-feira, no decurso dos testes a realizar em Jérez, mas ainda não será desta que o piloto espanhol começará a trabalhar para ajudar Miguel Oliveira em companhia.Tudo porque, segundo aponta o 'AS', Pedrosa ainda não se sente totalmente recuperado da operação de que foi alvo no início do ano, para debelar um problema na clavícula direita, tendo o seu regresso às pistas ficado adiado para uma outra oportunidade.Ainda assim, de notar que Dani Pedrosa irá marcar presença em Jérez neste fim de semana, onde na sexta-feira será homenageado com a atribuição do sue nome à curva 6 do traçado andaluz, ponto no qual irá ser também colocado um busto em sua homenagem.