Aleix Espargaró sem entender sanção a Márquez por acidente com Miguel Oliveira: «Nem na Terceira Regional...»

Aleix Espargaró é um daqueles pilotos que nunca deixa nada por dizer. Do alto dos seus 33 anos, e com mais de dez temporadas no MotoGP, foi dos que mais falou a propósito da situação em torno da penalização a Marc Márquez pelo acidente de Portimão com Miguel Oliveira, chegou a pedir até que o compatriota fosse banido por uma corrida , mas no final viu o piloto da Honda escapar até de qualquer punição . Esta quinta-feira, à 'Marca', não quis comentar muito sobre o caso, mas deixou uma frase que... diz tudo."Não tenho muito a dizer sobre isso. Já se escreveu muitíssimo... Não é algo que me interesse. O erro, isso é óbvio, a 'cagada' monumental, foi a redação da sanção, algo que continuo sem entender. É algo que não pode acontecer na Terceira Regional, agora imagina na Primeira Divisão do MotoGP. A partir daí, posso ter a minha opinião ou não, mas não há nada mais a comentar", disse o espanhol, na véspera do arranque de mais um fim de semana de MotoGP, agora com o Grande Prémio de França, em Le Mans.