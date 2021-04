Aleix Espargaró e a atenção dada a Marc Márquez: «Parece que voltou sem um braço e de chinelos»

Aleix Espargaró considerou em Portimão que a imprensa dá demasiada importância ao regresso de Marc Márquez. O seis vezes campeão mundial de MotoGP voltou à ação depois de 9 meses de ausência, por lesão, e o espanhol da Aprilia - que considera o compatriota o "melhor piloto da história" - não entende o porquê de tanta atenção.





"Sem querer ferir suscetibilidades, sinto que os jornalistas em geral estão a empolar demasiado isto. Como se o Marc tivesse regressado sem uma perna, sem um braço e a correr de chinelos... Ele é o Marc Márquez, tem a mesma moto - por causa da covid-19 ninguém fez novos desenvolvimentos -, está há muitos anos na mesma equipa, com as mesmas pessoas e a mesma estrutura", explicou.E continuou: "Ok, esteve 9 meses ausente mas... O que ele fez foi naturalmente difícil, está parado há muito tempo. Para mim deve ser mais complicado psicologicamente do que fisicamente porque ao nível físico ele sempre foi um dos pilotos mais fortes. Quando te lesionas estando em forma isso ajuda bastante."