Aleix Espargaró incrédulo na Holanda: «Só saio quando parar de chover, porque não me quero matar»

O primeiro dia de treinos em Assen, tendo em vista o Grande Prémio da Holanda de MotoGP, ficou marcado pela chuva, que obrigou os pilotos a cuidados extra perante todos os perigos que enfrentavam, especialmente no primeiro treino livre, com a pista totalmente molhada. Um dos mais críticos dessa situação foi o espanhol Aleix Espargaró, que se mostrou bastante agastado com a Direção de Corrida pela sua decisão de não parar o primeiro treino livre devido às condições."A mim dá-me a sensação de que, por vezes, deixam as bandeiras vermelhas em casa. Parei nas boxes e disse à minha equipa: 'só saio quando parar de chover, porque não me quero matar'. Na reta a moto não podia passar as 14.000 rpm, caso contrário patinava. Na reta oposta tinha 'acquaplanning', tal como na entrada da curva 8 e na 1. Não sei. Como não decido, parei na boxe e esperei. Saí no final, ainda havia muita água, mas saí. Via-se bem o 'acquaplanning' e houve muitas quedas por causa disso", declarou o piloto espanhol, citado pela 'Marca'."Surpreende-me e deixa-me irritado. O que se passou no primeiro treino livre foi surrealista, mas como não posso decidir, parei. A corrida, claro que se fazer... até que haja uma tragédia. Para mim, nas condições do primeiro treino livre não se pode correr, é impossível. Espero que façam o seu trabalho, não creio que seja tão difícil. Quando as motos entram em 'acquaplanning' tens duas soluções: mostrar a bandeira vermelha ou deixar a moto e apanhar um barco. Não me surpreende muito", apontou.Coincidência ou não, o espanhol viria a ser penalizado pela Direção de Corrida, por ter feito a sua última saída para pista, na segunda sessão, com um 'spoiler' traseiro de piso molhado, isto quando tinha a sua RS-GP equipada com dois pneus slicks - só podia usar o 'spoiler' com piso molhado.