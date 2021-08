Aleix Espargaró irritado com Máquez: «Comissários deviam estar a ver os Jogos Olímpicos»

Aleix Espargaró não escondeu a sua irritação no GP da Estíria, dentro e fora da pista, acusando Marc Márquez de fazer uma condução perigosa. O piloto espanhol da Aprilia recriminou o ex-campeão do Mundo com gestos ainda durante a prova - que teve dois inícios, devido a um acidente - e depois junto dos jornalistas.





"Não vou chatear-me com ele, sabemos como o Marc é. É um piloto muito agressivo, sempre pilotou assim, vai sempre ao limite em cada ação. Na câmara a bordo vê-se tudo, há um piloto atrás de mim que tenta passar, penso que é o Zarco, que não o faz porque não tem espaço. Ele bate-me com muita força e tira-me da pista nas duas corridas. Não se pode conduzir assim. Mas essa é a forma como o faz e eu não vou chatear-me com ele, cada um é livre de pilotar como quer", explicou.No entanto, não deixou de fazer um reparo: "São provas, mas se temos um painel de comissários, ex-pilotos, há regras... Eles que façam o seu trabalho. Isso é a única coisa de que me queixo. Talvez estivessem a ver os Jogos Olímpicos", explicou Aleix Espargaró, que não acabou o grande prémio, devido a um problema no motor.Marc Márquez minimizou as críticas do compatriota. "Conhecemos o Aleix. Se tivesse de me queixar de todos os toques... Que tenho de fazer? Em Assen ele tocou-me na última chicane, quase caí e não me queixei. Aqui, sofri um contacto na primeira corrida, o Mir tocou-me e não me queixei. As corridas são assim. Para ser sincero, se alguém cometeu um erro fui eu, porque ele saiu um pouco por fora e eu fui pelo interior. Naquela curva se tens dúvidas é fácil aparecer alguém que te ganha a posição. Não esperava um toque grande, mas aconteceu. Na segunda foi um erro dele. Eu comecei melhor do que ele, estava a ganhar posições, na travagem íamos lado a lado, mas ele largou o travão e foi para o interior. O Quartararo apareceu por dentro e sofremos um toque. Na primeira corrida o erro foi meu, mas na segunda foi dele", garantiu.Márquez acabou por ser 8.º numa corrida em que, devido a problemas no pneu dianteiro da KTM.