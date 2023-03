Aleix Espargaró operado ao braço a poucos dias do arranque do Mundial

View this post on Instagram A post shared by Aleix 41 (@aleixespargaro)

A dez dias do arranque do Grande Prémio de Portugal, o espanhol Aleix Espargaró submeteu-se a uma pequena intervenção cirúrgica para solucionar os problemas que tem sentido no antebraço direito e que o limitaram bastante no decurso dos testes de pré-temporada realizados no fim de semana em Portimão (fez o 10.º melhor tempo combinado)."Não tenho força no braço. Pude fazer algumas voltas, mas não tenho força nenhuma. É como se tivesse o pulso adormecido. Não tenho sensibilidade nos dedos e é uma coisa um pouco estranha, porque o braço não me incha nem nada... Fiz uma ecografia e parece que tenho uma fibrose que está a apertar-me muito o músculo", disse o espanhol, de 33 anos, no fim de semana.Esta terça-feira, nas redes sociais, o mais velho dos irmãos Espargaró deu conta da operação e do sucesso da mesma. Em teoria, se tudo correr bem no pós operatório, o espanhol da equipa oficial da Aprilia estará apto a 100% para o arranque do Mundial.