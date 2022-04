Aleix Espargaró perde a paciência com Marc Márquez: «Não entendo, é uma vergonha!»

O assunto não é novo, na época passada deu que falar, e esta sexta-feira, após a primeira jornada de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha, voltou a ser tema de conversa. E com frases bastante fortes. Tudo porque Marc Márquez voltou a procurar 'boleias' nos treinos livres, em busca de uma volta rápida, algo que deixou Aleix Espargaró à beira de um verdadeiro ataque de nervos. O espanhol da Aprilia elencou os vários pilotos a quem Márquez se tentou 'colar' - um deles foi Miguel Oliveira - e falou mesmo numa "vergonha"."Já anda a fazer isto há muito tempo: fica à espera sempre a meio da pista e isso não é normal. Hoje fê-lo com o meu irmão, com o Gardner, depois com o [Miguel] Oliveira e comigo. Esteve cerca de um minuto parado. Não entendo, é uma vergonha. Só consigo pensar que deve estar com falta de confiança. Que faz o Márquez a esperar por uma Aprilia para fazer uma volta em Jérez? Não entendo isso de lhe fazer falta uma Aprilia para fazer uma volta rápida numa sexta-feira. Deixou-me muito irritador", assumiu o espanhol, que posteriormente, à imprensa internacional, apontou à Direção de Corrida a necessidade de tomar uma medida."Muitos falam do Moto3, mas no MotoGP ainda é pior. É normal um piloto com tantos títulos estar à espera um minuto no circuito para seguir uma Aprilia? O que estão a fazer os rapazes da Direção de Corrida? Podia ser automático, cancelarem-lhe a volta e ponto final. Mas o pior é que no final acabo por perder a concentração, perco a linha, mas é o Marc Márquez... Aconteceu na Malásia e também em Sachsenring, que esteve um minuto parado na pista à espera."Marc Márquez ouviu as palavras do compatriota e também não se ficou. "É algo natural no motociclismo. Não sei exatamente porquê, mas queixa-se de tudo. Não sei do que se estava a queixar desta vez. Ia lento, não queria procurar uma roda porque não tinha velocidade e sabia que não podia melhorar muito o tempo. Por isso... vi que ele esteve a gesticular, mas não dei muita importância", garantiu o espanhol, que depois voltou a deixar uma bicada ao rival. Isto quando questionado sobre se haveria alguma obsessão de Aleix com os irmãos Márquez - já tinha criticado Aléx em Portimão."Não sei, não creio, mas isso têm de lhe perguntar a ele. Mas quando estava na posição dele, porque estive, à frente do campeonato, a ir rápido e com pilotos à procura da minha roda, não me queixava, sentia-me forte e orgulhoso porque iam atrás da minha roda. É normal que, estando à frente do campeonato, te sintas orgulhoso quando procuram a tua roda para fazer uma volta. Mas se tens confiança em ti mesmo, vais rápido e estás a lutar pela liderança do Mundial, é-te indiferente, ainda para mais com um piloto que estava em 20.º. No motociclismo isto sempre aconteceu e vai continuar a acontecer", frisou.Recorde-se na época passada pelo menos por duas ocasiões esta postura de Marc Márquez foi criticada e sempre com palavras bastante fortes. Primeiro com Joan Mir , numas declarações que na altura foram desvalorizadas, e depois por parte de Massimo Meregalli, chefe da equipa Yamaha