Aleix Espargaró: «Que este desporto não se transforme em boxe»

"Não sei. Eu só espero que este desporto não se transforme em boxe, porque não o é...". Aleix Espargaró nunca deixou de lado a sua frontalidade e este sábado, pouco depois da corrida Sprint do Grande Prémio de Portugal , a primeira da temporada, foi claro na forma como analisou as coisas e a maior novidade da temporada.Apesar desse primeiro alerta, Aleix deixa claro que não é contrário à realização deste novo formato. "Nunca disse que não gostava dele. Temos de dar tempo, entendê-lo e ver se a intensidade baixa, tal como a tensão entre pilotos. Se as pessoas gostaram, perfeito, mas a mim não me agrada haver tantas quedas e tantos contactos como houve. Mas não digo que o formato seja mau. Eu gosto de fazer corridas, não tem de ser mau", apontou.Mas então o que queria o mais velho dos Espargaró dizer com a alusão ao boxe? "Quero dizer que espero que se converta num desporto em que ganha o mais rápido e não o mais agressivo. A corrida Sprint de hoje pareceu-me com um nível de tensão e agressividade muito altos, mas também é verdade que era a primeira do ano. Normalmente na primeira há sempre uma tensão elevada. E este ano, com um novo formato, com muito vento que complicava as travagens na curva 5... Por isso digo, não quero que apareçam títulos meus a falar mal das corridas Sprint, porque não o fiz. Quero dizer que há que dar tempo, para ver se nos adaptamos, para baixar a perigosidade e o número de acidentes".Aleix Espargaró, refira-se, acabou a corrida Sprint de Portimão na sexta posição, precisamente à frente de Miguel Oliveira.