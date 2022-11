Alex Márquez conta como se despediu da Honda: «Aqui têm a moto, vou-me embora»

Alex Márquez já experimentou, nos treinos de Valência, a Ducati da Gresini com que vai competir na próxima época, depois de três anos da Honda. O piloto espanhol contou como foi a sua despedida da equipa, no último domingo, no GP de Valência, onde terminou em último, a uma volta do vencedor da corrida, Alex Rins."Gostava de me ter despedido de outra forma, mas é o que temos. Desde a primeira volta que tive problemas de sobreaquecimento. A moto não funcionou bem, foi um desastre. No sábado também parou por algo muito parecido... Não entendi muito bem o que aconteceu e disse-lhes 'aqui têm a moto, vou-me embora'", contou ao jornal 'As' o irmão de Marc Márquez.Depois, deixou rasgados elogios à sua nova 'máquina'. "A Ducati tem uma boa 'pinta' e estou ansioso por fazer as coisas bem, por construir. Temos meios para o fazer. Tenho vontade de ver se o jardim da Ducati é tão verde como dizem."