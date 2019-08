Álex Rins arrasa Márquez: «Não tem o respeito que deveria ter pelos adversários»

Sexto colocado na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Rep. Checa, o espanhol Álex Rins protagonizou um momento bastante tenso na fase final desse treino, ao desentender-se com Marc Márquez numa altura em que ia numa volta rápida. Uma cena que deu que falar e que levou mesmo o piloto da Suzuki a deixar duras críticas à postura do líder do Mundial, a quem acusa de não ter respeito pelos adversários.





"Foi curioso, porque o que ele fez foi algo estranho. Saiu largo na curva 5 e viu que vinha eu e o Miller logo atrás. Nessa altura apenas deixou passar o Miller e incomodou-me nas duas seguintes curvas. Quando lhe toquei foi porque ele abriu a porta e eu ia numa volta rápida. É um piloto muito talento, super rápido, mas não tem todo o respeito que devia ter pelos outros. Não é a primeira vez que o faz. A reação que teve na última curva, ao travar bastante forte e ultrapassando-me, não foi a melhor, pois sabia que eu ia entrar nas boxes. Não foi correto... Mas isto são corrida e cada um joga as suas cartas", declarou o espanhol da Suzuki."Faz um jogo psicológico com os seus rivais. Mas se acredita que me vai incomodar, está muito enganado. Creio que deveria mesmo ter mais respeito pelos outros, porque também lhe podem fazer o mesmo. Já o fez várias vezes, foi penalizado no passado e nós continuamos a fazer a nossa parte", acrescentou Álex Rins, que neste treino ficou a mais de 3 segundos de Márquez, uma vez mais o primeiro da grelha de partida.