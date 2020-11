Andrea Dovizioso anuncia ano sabático no MotoGP

Andrea Dovizioso anunciou esta terça-feira que não participará na temporada 2021 do MotoGP. O piloto italiano, três vezes vice-campeão do Mundo de MotoGP, não fará parte da grelha do próximo ano, tendo agradecido todas propostas recebidas.





"Nos últimos meses recebi várias propostas para trabalhar como piloto de testes no desenvolvimento de projetos para o MotoGP e estou grato pela consideração. No entanto, decidi não assumir qualquer compromisso e ficar isento de formalidades por enquanto", refere o piloto."Tenho uma enorme paixão por corridas e ainda tenho a ambição de querer correr e lutar pela vitória. Voltarei, portanto, ao MotoGP se e quando encontrar um projeto movido pela mesma paixão e ambição e dentro de uma organização que partilha objetivos, valores e método de trabalho", afirma Dovizioso, assegurando: "Agora estou focado em terminar o campeonato mundial da melhor maneira possível".Recorde-se que, em agosto, Andrea Dovizioso recusou renovar contrato com a Ducati