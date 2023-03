Apresentação da nova equipa de Miguel Oliveira adiada

View this post on Instagram A post shared by RNF MotoGP Team (@rnfracingofficial)

Ao contrário do inicialmente anunciado, a RNF MotoGP Team não vai fazer a sua apresentação oficial na quinta-feira no Estoril, mas sim na segunda-feira (dia 20) e com um evento virtual. O anúncio foi feito nas redes sociais pela equipa do malaio Razlan Razali, numa publicação na qual pede desculpa aos fãs portugueses pela mudança de planos."Lamentamos por não ser no Estoril o nosso encontro, mas vemo-nos na emoção do Grande Prémio de Portugal. Estamos gratos pelo vosso apoio, vamos dar tudo. Com novos parceiros e cores, vamos subir bem alto", pode ler-se na publicação feita pela nova equipa de Miguel Oliveira.A apresentação da RNF MotoGP Team será mesmo a última de todo o paddock de MotoGP, a escassos dias do arranque do Mundial, com o Grande Prémio de Portugal entre 24 e 26 de março.