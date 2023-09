Aprilia não quer saber de Márquez ou Quartararo: «Temos 4 pilotos fantásticos. Não precisamos deles»

O futuro de Marc Márquez e Fabio Quartararo tem sido uma das dúvidas tendo em vista as próximas temporadas do MotoGP, mas as portas continuam a fechar-se para ambos num possível cenário de troca de equipas. Depois da KTM ter deixado o espanhol de fora das suas opções, agora é a vez da Aprilia mostrar-se pouco interessada em integrar algum deles. Em entrevista ao GP One, o diretor técnico da equipa italiana deixou essa garantia e aproveitou para encher de elogios os quatro pilotos da estrutura italiana, onde se inclui o português Miguel Oliveira."A moto está mais madura e a equipa também. Não está nos nossos planos a curto prazo. Temos quatro pilotos fantásticos, que têm evoluído com o Aleix. Ele tornou-se mais maduro e tem trabalhado em equipa. Isso dá-nos uma ideia do quanto um piloto pode evoluir. Por exemplo, se aplicar essa evolução ao Maverick, que já está num nível elevadíssimo, e se lhe acrescentar alguns aspetos como a consistência, então estaremos a falar de um piloto com um potencial tremendo. Estou a falar como amigo e adepto: se o Aleix continuar assim forte haverá sempre uma moto para ele na Aprilia. O mesmo se aplica ao Maverick. Espero imenso dele, mais do que já vimos, que mesmo assim já é bastante. Mas pode dar outro passo em frente", explicou Romano Albesiano.Em seguida as palavras foram direcionadas aos pilotos da equipa CryptoDATA RNF e os elogios foram rasgados a Miguel Oliveira. "É um piloto maravilhoso. Não sei onde poderia estar se não tivesse tanto azar como teve até agora. Porque sempre que teve a oportunidade, estava na frente. Tem inteligência, uma abordagem às corridas, o que é maravilhoso. Gosto também bastante do Raul Fernandez, porque tem um enorme talento. Só precisa de ter apoio, estar calmo e ter a seu lado quem acredita nele. Nós somos essa parte. Vamos dar-lhe tempo para crescer e mostrar o seu valor, que nós acreditamos sem muito elevado".Dito isto, como fica então a possibilidade Marc Marquéz e Fabio Quartararo rumarem à Aprilia se ficarem livres? "Diria que não precisamos deles".