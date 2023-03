Bagnaia "muito feliz" por vencer a 1ª corrida sprint da história: «Objetivo era chegar aos pontos»

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) manifestou-se este sábado "muito feliz" por ter vencido a primeira corrida sprint da história do Mundial de MotoGP, em que o objetivo era terminar no top-3.

"O objetivo era chegar aos pontos, mas consegui manter uma boa 'performance' e terminar em primeiro, o que para mim é uma grande felicidade", afirmou o campeão mundial em título.

Em conferência de imprensa, o piloto assumiu que estava "bastante expectante" com a corrida sprint, a primeira na história do MotoGP, "por ser uma corrida curta de 12 voltas, o que a torna muito competitiva". "Foi uma corrida muito rápida, estava bem e, felizmente, correu tudo bem. Estou muito satisfeito pela vitória e pela equipa devido ao trabalho que tem vindo a fazer", notou.

Questionado sobre o objetivo para a corrida de domingo, Bagnaia assumiu que "passa por tentar manter o ritmo da corrida sprint e fazer o melhor resultado possível". O objetivo de Bagnaia para a corrida de domingo é extensível aos espanhóis Jorge Martin (Ducati) e Marc Márquez (Honda), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Jorge Martin assumiu que mantém "a esperança de conseguir manter o andamento rápido da corrida sprint, que permitiu o segundo lugar do pódio". "Hoje estava confiante numa classificação no top-3 e tenho esperança de conseguir uma boa corrida no domingo e terminar no pódio", destacou.

Já o seu compatriota Marc Márquez atribuiu "a boa prestação de hoje ao trabalho de equipa, depois do muito trabalho realizado nos últimos dias". "A equipa tem feito um trabalho fantástico que resultou no terceiro lugar de hoje", disse. Márquez adintou que as expectativas para domingo "passam por encontrar a melhor afinação que permita uma boa prestação e conseguir uma classificação entre os cinco primeiros".

O português Miguel Oliveira, que se estreou pela Aprilia, terminou em sétimo a corrida de abertura do Mundial de MotoGP, disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O piloto luso, que era terceiro na última volta, cometeu um erro e cortou a meta a 2,940 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 0,307, e o antigo campeão mundial Marc Márquez (Honda) em terceiro, a 1,517.

No domingo, às 14:00, disputa-se a corrida principal, para a qual Miguel Oliveira parte da quarta posição da grelha.

É a primeira vez no seu historial que a prova de abertura do Mundial de velocidade de MotoGP arranca na Europa.