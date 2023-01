Bagnaia sem dúvidas quanto a Miguel Oliveira: «Será competitivo com a Aprilia»

Campeão em título, Pecco Bagnaia já olha para o campeonato de MotoGP que se aproxima e não tem dúvidas em colocar Miguel Oliveira como um dos pilotos que pode fazer boa figura em 2023."É complicado, porque todos podem lutar por estar lá em cima. Creio que o Marc Márquez estará a 100% e, se a Honda estiver competitiva, poderá estar lá na frente. Caso contrário será mais difícil. Também estarão o Quartararo, Morbidelli, Enea [Bastianini], [Miguel] Oliveira, que será competitivo com a Aprilia, o [Brad] Binder com a KTM... Hoje em dia tudo é difícil no MotoGP", assumiu o italiano, de 26 anos.Apesar de ser campeão, o piloto da Ducati assegura que continua a ser o mesmo. "A minha rotina não mudou nada, mas noto que recebo um tratamento diferente. Sinto que os fãs estão mais próximos e gosto disso. É bom estar contente por ter esta popularidade, ainda que não queira centrar-me muito nela. Quero continuar a ser eu mesmo. Não sinto que tenha mudado, mas diria que estou mais completo, com uma consciência diferente, mas continuo a ser eu", garantiu.Em relação à forma como encarará 2023, Bagnaia apontou o foco como ponto principal. "Não devo cometer nenhum erro, nem relaxar-me por pensar que sou campeão. Tenho de manter o mesmo foco e mentalidade de sempre. Aprendi imenso com os erros do ano passado. Vamos ter uma moto parecida de 2022, pelo que poderemos começar bem. Também haverá um formato diferente, mas estou certo de que, trabalhando bem, vamos seguir no caminho certo".