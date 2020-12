Briatore aconselha Rossi: «Uma coisa é uma patada num tornozelo, outra é um acidente a 300 km/h»

Flavio Briatore, empresário italiano com fortes ligações à Fórmula 1 - foi chefe de equipa da Benetton e da Renault - deixou um conselho a Valentino Rossi, antigo campeão do Mundo de MotoGP que se prepara para mais uma época no Mundial de velocidade, onde já terá 42 anos.





"Aconselho o Rossi e abandonar, todos queremos recordá-lo como um grande campeão. Há momentos em que sim, a idade importa. Ele é genial, ganhou tudo, mas chega um dia em que não podes continuar. Os anos passam e não tens a motivação de antes", disse Briatore numa entrevista à emissora ‘Radio Radio’.O empresário foi confrontado com o caso de Zlatan Ibrahimovic, que aos 39 anos ainda marca golos ao serviço do Milan, mas Briatore lembra que são desportos diferentes. "O caso de Ibrahimovic é especial, levou uma vida inteiramente dedicada ao desporto, nunca falha. Mas uma coisa é receber uma patada no tornozelo e outra é ir a 300 km/h, falhar uma curva e ter um acidente. Uma coisa é ser futebolista, outra é ser piloto de motos. Nessa idade os reflexos mudam, tudo muda."