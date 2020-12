Brno cai do calendário de 2021 e Portimão ganha força para voltar a receber MotoGP

O MotoGP pode voltar a ter passagem por Portugal em 2021. Depois de ter estado no Mundial deste ano como solução de recurso por conta da pandemia de Covid-19, o Autódromo Internacional do Algarve volta a ganhar força para receber os ases das motos, isto depois da decisão esta quarta-feira confirmada de que o Grande Prémio da Rep. Checa não irá ser realizado no próximo ano. Portimão é um dos circuitos de reservas e agora, segundo a 'SpeedWeek', já foram mesmo iniciadas conversações tendo em vista a integração da prova lusa no calendário. Para lá de Portimão, a Dorna negoceia também com a opção russa, com um possível Grande Prémio no Igora Drive Circuit, na zona de São Petersburgo.





Relativamente ao Grande Prémio checo, em causa está a necessidade de ser colocado um novo asfalto em Brno, algo que obrigaria a um investimento de 3,7 milhões de euros que o governo do país diz ser impossível de ser feito nesta fase de crise económica provocada pela Covid-19. Por outro lado, na Dorna havia já uma relação de desgaste com o promotor da prova checa, que normalmente atrasava o pagamento ou falhava os seus compromissos.Note-se que para lá de Portimão e Igora há ainda um terceiro circuito de reserva, na Indonésia, em Mandalika.28 março: Doha/Qatar (corrida noturna)11 abril: Termas de Rio Hondo/Argentina18 abril: Austin/Estados Unidos2 maio: Jerez/Espanha16 maio: Le Mans/França30 maio: Mugello/Itália6 junho: Barcelona/Espanha20 junho: Sachsenring/Alemanha27 junho: Assen/Holanda11 julho: KymiRing/Finlândia (circuito à espera de homologação)8 agosto: data livre15 agosto: Red Bull Ring/Áustria29 agosto: Silverstone/Reino UnidoSeptember 12: Aragón/EspanhaSeptember 19: Misano/Itália3 outubro: Motegi/Japão10 outubro: Buriram/Tailândia24 outubro: Phillip Island/Austrália31 outubro: Sepang/Malásia14 novembro: Valencia/Espanha