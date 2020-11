Bruno Fernandes foi um dos milhões de portugueses que aplaudiu a vitória de Miguel Oliveira no GP Portugal. Nas stories do Instagram, o internacional português do Manchester United deixou uma mensagem de parabéns ao piloto português.





Internacional português do Manchester United aplaude Miguel Oliveira: "País pequeno em tamanho mas enorme em talento e trabalho. Obrigado Miguel Oliveira por elevares o nosso país mais uma vez", escreveu.Recorde-se que foram muitas as figuras do mundo do desporto das mais variadas áreas que deram os parabéns a Miguel Oliveira.