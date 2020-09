Algo muito insólito aconteceu a Cal Crutchlow esta semana, na Catalunha. O piloto britânico, que está praticamente recuperado de uma lesão no braço direito, foi fazer o obrigatório teste à covid-19 à chegada ao circuito e lesionou-se.





Crutchlow escorregou à saída do centro de testes e sofreu uma rotura no ligamento do tornozelo esquerdo, mazela que foi confirmada pelo médico do MotoGP.Mais tarde o britânico, que mesmo assim vai tentar participar no GP Catalunha deste fim-de-semana, partilhou uma foto do pé no Instagram, onde é possível ver a articulação muito inchada...