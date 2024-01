Chefe da equipa de Jorge Martín deixa aviso: «Podemos ser ainda mais fortes este ano»

Depois de uma performance incrível em 2023, onde alcançou 4 vitórias e 8 pódios, e dominou o novo formato das corridas sprint com 9 vitórias, Jorge Martín foi a grande revelação da última temporada do Mundial de MotoGP, disputando o título até à última corrida com Francesco Bagnaia. Paolo Campionoti, chefe da Pramac, acredita que o piloto espanhol pode ser "ainda mais forte" e "mais rápido" na próxima temporada, após ter amadurecido e aprendido com os seus erros."Aprendemos com alguns dos erros que cometemos ao longo de 2023. Do meu ponto de vista, podemos ser melhores do que no ano passado. Podemos ser ainda mais fortes. Se formos inteligentes, acho que podemos descobrir exatamente o que precisamos desde o início. Então, se conseguirmos evitar os pequenos erros que cometemos no ano passado, teremos outra oprtunidade de lutar [pelo Campeonato Mundial]. Podemos ser um pouco mais rápidos em comparação ao ano passado", explicou aquele responsável, ao site do MotoGP.O chefe da Prima Pramac revela que foi difícil para Jorge Martín lidar com o esgotamento emocional de chegar perto de se tornar campeão mundial de MotoGP e de não ser sido bem-sucedido, mas acredita na velocidade e no empenho total do espanhol para perseguir novamente o título, apesar da imprevisibilidade natural de um começo de temporada. "É difícil para nós, sim, mas também é difícil para todos os outros começar uma nova temporada do zero, mesmo que terminem a época anterior numa posição forte, a lutar pelo campeonato, como o Jorge conseguiu fazer. Agora temos uma moto nova, muitos pilotos fizeram mudanças, então nunca se sabe o que vai acontecer. Uma coisa que sabemos é que a velocidade ainda estará lá. Sabemos disso e o Jorge sabe disso, mas temos de demonstrá-lo novamente desde o início da nova temporada."Ao que tudo indica esta será a última temporada do piloto de 25 anos na equipa satélite italiana, que não esconde que o seu objetivo principal é correr numa equipa de fábrica em 2025. Por isso, Paolo Campionot acredita que todos dentro da equipa querem fechar este capítulo de forma especial. "Sim, é uma motivação extra ter esse desejo de se tornar um piloto de fábrica. No momento, tanto ele, como nós, não podemos pensar muito nisso. Precisamos de estar totalmente concentrados desde o início porque temos outra grande oportunidade pela frente. Devemos estar totalmente focados nisso. É claro que se ele fizer um bom trabalho novamente, tenho a certeza que ele terá uma oportunidade de saltar para a equipa de fábrica. É um piloto incrível e, mais cedo ou mais tarde, ele chegará lá."Martín, o outro piloto Franco Morbidelli e a Pramac regressam ao trabalho no início de fevereiro nos testes de Sepang.