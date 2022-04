Chefe da KTM sobre Miguel Oliveira: «Que a motivação de correr em casa traga um bom resultado»

Francesco Guidotti, chefe da KTM, falou à Sport TV sobre a prestação de Miguel Oliveira, à margem da última sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Portugal em MotoGP, liderada pelo piloto português , que garantiu automaticamente a sua passagem à Q2. O italiano deixou ainda um desejo para a corrida deste domingo (13h)."Vamos ver! Ontem nos treinos esteve muita chuva, esta manhã também... mas estamos confiantes. As condições vão ser diferentes, a escolha dos pneus também, talvez a pista [amanhã] ainda esteja bastante molhada. Veremos se chove também. As condições são traiçoeiras, mas amanhã vamos ter a oportunidade de ter um 'warmup' seco. Vai ser difícil, mas é igual para toda a gente, e espero que a motivação especial de ser uma corrida em casa para o Miguel possa trazer um bom resultado", frisou.Miguel Oliveira, recorde-se, tinha terminado a segunda sessão de treinos livres no 10.º lugar. Este sábado, com um tempo de 1.50,552, ficou 0,049 segundos à frente do espanhol Joan Mir (Suzuki) e 0,054 à frente do francês Fabio Quartararo (Yamaha).