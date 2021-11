Chegada de Darryn Binder ao MotoGP gera críticas: «Tenho medo de correr com ele»

Darryn Binder, irmão mais novo de Brad Binder, é piloto de Moto3 mas na próxima época o jovem de 23 anos vai subir ao principal escalão do motociclismo e competir no Mundial de MotoGP, sem passar pelo escalão intermédio, Moto2.Esta decisão tem gerado muitas críticas de inúmeros pilotos dos vários escalões, principalmente devido ao 'estilo' de Darryn Binder, conhecido por manobras perigosas. A última delas aconteceu no passado fim-de-semana, em Portimão, tendo repercussões diretas nas contas finais do Mundial de Moto3 e fazendo com que Bastianini, um dos futuros adversários de Binder na MotoGP, afirmasse ter medo de competir com um piloto tão perigoso."Foi um erro estúpido, indigno da MotoGP. O que me dá medo é ter que correr com ele no ano que vem", disse.Desde domingo, Darryn Binder (Honda) tornou-se centro das críticas de todo o paddock, depois de uma manobra incompreensível que acabou com as possibilidade de Dennis Foggia, também piloto da Honda, lutar pelo título. O jovem tentou ultrapassar Sergio Garcia e Foggia na última volta, mas a manobra acabou com os três pilotos no chão após uma queda feia provocada por Binder. Este acidente viria a fazer com que Pedro Acosta (KTM) vencesse o Mundial da categoria e impedisse Foggia de continuar na luta.No final da prova, Binder desculpou-se a Foggia, mas o piloto italiano não aceitou o pedido de desculpas. No mesmo dia a equipa de Foggia também lançou um comunicado que classificava a ação de Binder como "imperdoável", acrescentando: "Não é a primeira vez. Podia ter acabado pior".