Chuva encurtou segundo dia de testes de Miguel Oliveira na Malásia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou com o 15.º melhor tempo um segundo dia de testes de pré-temporada do MotoGP, reduzido a metade devido ao dilúvio que se abateu sobre o circuito malaio de Sepang.

Depois de ter sido 16.º na véspera, hoje o piloto português, de 27 anos, baixou em cerca de 1,2 segundos o tempo realizado no sábado, terminando com 1.58,701 minutos, a 0,570 segundos do mais rápido, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

"Este meio-dia foi bom. Fizemos uma volta rápida sem correr muitos riscos. Fizemos a marca que já tínhamos conseguido com a outra mota, em 2020", explicou o piloto de Almada, no final da sessão de trabalho.

Miguel Oliveira está convencido que "ainda dá para melhorar", mas a chuva impediu novas experiências.

"Gostaríamos de ter continuado, mas com o piso seco. Com a chuva não foi possível. Esperamos continuar o trabalho numa pista nova", disse.

Outros pilotos, como o australiano Jack Miller (Ducati) optaram por continuar, mesmo com a pista molhada.

Hoje, 18 pilotos terminaram separados por apenas um segundo, prova da competitividade da categoria rainha do Mundial de Velocidade em motociclismo.

As KTM continuam a debater-se com problemas de afinação, com o piloto luso a cotar-se como o melhor representante da marca austríaca na sessão deste domingo.

Enea Bastianini foi mesmo a surpresa, pois conseguiu bater o recorde oficioso do circuito, que pertencia ao compatriota Danilo Petrucci (Ducati) e se situava em 1.58,239 desde os testes de 2019.

Bastianini, com uma mota de 2021, fez 1.58,131 minutos.

O espanhol Marc Márquez (Honda) voltou a ser o oitavo mais rápido, como na véspera, logo atrás do campeão em título, o francês Fábio Quartararo (Yamaha).

Os testes de pré-temporada de MotoGP prosseguem sexta-feira, na Indonésia.