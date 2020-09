Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Com fé no arranque: Miguel Oliveira vai sair do 12.º posto da grelha para o GP São Marino Motociclista português procura voltar a ser feliz e colocar-se (ainda mais) dentro da luta pelo título no Mundial





NA LUTA. Miguel acredita numa boa classificação

• Foto: epa