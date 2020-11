Iker Lecuona, companheiro de equipa de Miguel Oliveira na Red Bull KTM Teck3, testou esta manhã positivo à covid-19 e vai ter de falhar o GP Valência de amanhã, penúltima prova do Mundial de MotoGP.





O espanhol esteve 10 dias em isolamento em casa, depois de ter estado em contacto com o irmão e seu assistente, que tinha contraído a doença.O piloto viajou esta manhã para Valência, de modo a participar na terceira sessão de treinos livres e cumprir o resto do programa do grande prémio, mas o teste que realizou à chegada deu positivo.