Corrida de Miguel Oliveira no GP França, em direto

11h36 - Os pilotos deixam as boxes e dirigem-se para a pista. Vão fazer uma volta de reconhecimento e assumir os respetivos lugares na grelha de partida.





Celestino Vietti celebrates with his father after a supreme victory! #Moto3 | #FrenchGP pic.twitter.com/DIt9beJNxp — MotoGP™ (@MotoGP) October 11, 2020

11h28 - O céu está muito carregado em Le Mans, mas não está previsto chuva durante a corrida, mas nunca se sabe. A temperatura ambiente é de 14 graus; a do asfalto está nos 17 graus.11h19 - O espanhol Albert Arenas, 3.º hoje em Le Mans, voltou à liderança do campeonato de Moto3.11h03 - O italiano Celestino Vietti (KTM) venceu a corrida de Moto3. Trata-se do segundo triunfo da sua carreira.- No warm up desta manhã Miguel Oliveira foi 13.º. O italiano Franco Morbidelli foi o mais rápido.- A pista em Le Mans tem 4,2 quilómetros, 5 curvas para a esquerda e 9 para a direita, com a reta mais longa a medir 674 metros. A prova de MotoGP será disputada ao longo de 27 voltas, 113 km no total.- A pole position foi para o francês Fabio Quartararo (Yamaha), líder do Mundial de 2020, que a seu lado na grelha terá as Ducati do australiano Jack Miller e do italiano Danilo Petrucci.- O piloto de 25 anos acredita que pode lutar pelos primeiros lugares hoje em Le Mans. "Vai ser difícil, mas precisamos de passar as primeiras voltas com segurança. O meu ritmo é bom e estou otimista. Com boa atitude, penso que conseguirei atingir os meus objetivos", assumiu o português.- "Estou desiludido com a qualificação. As coisas estavam a correr-me muito bem até que na FP4 tive um problema com perda de óleo. A equipa fez um trabalho incrível para reparar a moto a tempo da qualificação, mas tinha um ‘feeling’ e nunca mais me senti da mesma maneira. Ainda assim fiz um melhor tempo de volta na qualificação do que nos treinos da manhã, em que tinha sido segundo", referiu Miguel Oliveira.- O piloto português vai largar da 12.ª posição, depois de um sábado muito atribulado. Depois de ter conseguido ser segundo na 3.ª sessão de treinos livres, e carimbado a entrada na Q2, Oliveira 'perdeu' as duas motos nos quartos treinos livres. A primeira sofreu uma avaria no motor, que verteu óleo em pista; a segunda foi ao chão. Os mecânicos da Red Bull KTM Teck3 arranjaram uma delas a tempo da qualificação, onde o português não conseguiu ir além da 12.ª posição.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto da corrida de de MotoGP do GP França, prova que se disputa a partir das 12h00, em Le Mans, e que conta com a participação de Miguel Oliveira.